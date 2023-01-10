Prof. Dr. Çil: 1 saatlik işlemle ellerdeki yaşlılık izlerini silmek mümkün

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – Kök hücre tedavilerinin ellerdeki yaşlı görüntünün giderilmesi ve daha canlı bir cilt görünümü kazandırılmasında etkili bir estetik işlemi olduğunu söyleyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, “İşlem lokal veya sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakika-1 saatlik süre içerinde gerçekleştirilir. Alınan yağ dokusu hazırlanılarak kök hücrelerden zengin bir yağ hücresi topluluğu el bölgesine aktarılmaktadır. Hazırlanan kök hücreden zengin yağ dokusu, çok ince kanüller yardımıyla el sırtı bölgesine verilmektedir. Bu sayede kişinin el bölgesinde geçirilmiş olan işleme ait iz kalmamaktadır” dedi.

Geçen yılların tüm vücut bölgelerinde olduğu gibi el bölgesinde de yaşlanmaya sebep olduğunu ifade eden İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, ellerde yıllar içerisinde kırışıklıkların arttığını, elin özellikle gevşek olan sırt bölgesinde yaşlanma belirtilerinin daha fazla dikkat çektiğini söyledi.

- Reklam -

Elde ciddi kesilerin izlerinin belli olması nedeniyle açık cerrahi tercih edilmediğini, bunun yerine dolgu materyalleri kullanıldığını belirten Prof. Dr. Çil, el estetiğinde uygulanan yöntemler hakkında açıkmalarda bulundu.

30’LU YAŞLARDAN İTİBAREN ELLERİMİZ YAŞLANIYOR

Ellerimizin diğer vücut bölgelerimizde olduğu gibi 30’lu yaşlardan sonra belirgin şekilde yaşlanmaya başladığını dile getiren Prof. Dr. Çil, “Güneş ışınlarına ve dış ortamdaki kimyasal madde ve etkenlere fazla maruz kalma yaşlanmayı etkiler. Açık havada elini çok fazla kullanmak zorunda kalan kişilerde el cildinde meydana gelen yaşlılık belirtileri daha fazla dikkat çekmektedir” diye konuştu.

KİMYASAL MADDELERE ÇOK FAZLA TEMAS EDİLMEMELİ

Ellerdeki kırışıklıkları tetikleyen faktörlere değinen Prof. Dr. Çil, “Meslek nedeniyle elini çok fazla kullanmak zorunda kalan, elinin çok fazla kimyasal maddelere temas etmesi gereken işlerde kalan kişilerde eldeki yaşlanma belirtileri daha fazla olabilmektedir. Açık havada güneş ışınlarına çok maruz kalan kadınların elleri daha çabuk yaşlılık belirtileri ortaya çıkabilmektedir” dedi.

SOĞUĞUN VE SICAĞIN ETKİLERİNE DİKKAT

Soğuğun ve sıcağın birey üzerindeki etkilerinden bahseden Prof. Dr. Çil, “Aşırı soğuk veya aşırı sıcak ortamlarda çalışan ve işi gereği aşırı sıcak ve soğuk havaya çok maruz kalan ellerde yaşlılık belirtileri daha erken başlayıp, daha çok yaşlanmaya neden olabilir. El estetik işlemleri, ellerdeki yaşlanmanın belirtilerinin ortaya çıkmasından sonraki dönemlerde, yapılacak işleme göre 40’lı yaşlardan sonra yapılabilir” ifadelerini kullandı.

DOLGU MATERYALLERİ KULLANILIYOR

El bölgesi cildindeki güneş ışınlarına bağlı oluşan lekelenmelerde lazer ışınlarından yararlanıldığını söyleyen Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı:

“Fakat kırışıklık ve oluşan hacim azalması nedeniyle meydana gelen deformasyonlar farklı tedavi seçenekleri arayışına neden olmaktadır. El sırtı bölgesine yapılacak olan cilt kesilerinin izleri belli olacağından açık cerrahi işlemleri tercih edilmemektedir. Oluşan doku eksikliği yüz bölgesine uygulandığı gibi dolgu materyalleri kullanılarak doku eksiklikleri giderilmeye çalışılmaktadır.”

YAĞ TRANSFERİ SON YILLARDA POPÜLERLEŞTİ

El bölgesinde genç görünüm sağlamak için diğer bir tedavi yönteminin de kendi yağ dokusundan hazırlanan yağ hücrelerinin el bölgesine aktarılması olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, “Yağ transferi tüm vücut bölgelerindeki eksiklikleri gidermek için son yıllarda en popüler olan yöntemdir. Bu sayede yağ dokusu içinde bulunan kök hücreden zengin yağ hücreleri, el bölgesindeki doku eksikliğini gidermekte, el sırtı cilt bölgesinin daha canlı ve daha genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

İŞLEM 1 SAAT İÇİNDE TAMAMLANIYOR

El bölgesine aktarılacak yağ hücrelerinin, karın, bel veya basen bölgesinden lokal anestezi altında alınabildiğine dikkat çeken Pro. Dr. Çil, şunları kaydetti:

“İşlem lokal veya sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakika-1 saatlik süre içerinde gerçekleştirilebilmektedir. Alınan yağ dokusu hazırlanılarak kök hücrelerden zengin bir yağ hücresi topluluğu el bölgesine aktarılmaktadır. Hazırlanan kök hücreden zengin yağ dokusu, çok ince kanüller yardımıyla el sırtı bölgesine verilmektedir. Bu sayede kişinin el bölgesinde geçirilmiş olan işleme ait iz kalmamaktadır. Ellerimiz en çok görünen bölgelerinizden biri olması nedeniyle yapılan işlem kişilerin el bölgesi görünümüne büyük fayda sağlayabilmektedir.”

SEANSLAR 1-2 YIL ARAYLA TEKRARLANABİLİR

Tedavinin ne kadar süre devam edeceğini anlatan Prof. Dr. Çil, “El bölgesine yapılacak kök hücre tedavisi kişinin işlemden fayda görmesi ve tedavinin etkinliğinin artırılması istendiğinde 2-3 seans yapılabilir. Seanslar kişinin ellerindeki yaşlanma derecesine göre 1-2 yıl arayla tekrarlanabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.