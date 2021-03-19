Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı

İngiltere, (DHA)- Prenses Diana’nın 1990-1997 yılları arasında bir aile dostuna yazdığı mektuplar, açık artırmada 67 bin 900 sterline (683 bin TL) satıldı.

Galler Prensesi Diana’nın 24 yıldır saklanan mektupları, açık artırmayla satıldı. Mektupların 1990-1997 yılları arasında, Diana’nın aile dostu olan Roger Bramble’a yazıldığı; 36 mektubun 67 bin 900 sterline satıldığı öğrenildi. Diana’nın söz konusu mektuplarda Prens Charles ile boşanma ve 1993’teki intihara teşebbüsün ardından yaşadığı sorunları da ele aldığı ifade edildi. Diana’nın Kraliçe Elizabeth’e ‘patron’ diye hitap ettiği mektup, açık artırmada 7 bin 200 sterlinle en yüksek fiyata satılan mektup oldu. Mektuplardan elde edilen gelirin İngiliz Ulusal Balesi ve Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası gibi organizasyonlara bağışlanacağı bildirildi.

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