“Prematüre takip ve tedavisinde deneyimli doktor ve hemşire şart”

İSTANBUL, (DHA)- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öznur Yılmaz Gondal, prematüre doğumun nedenlerini sıralayarak anne ve bebeğin sağlık gelişimini nasıl etkilediğine dair bilgiler aktardı. Gondal, prematüre bebeklerde takip ve tedavinin kesinlikle deneyimli doktor ve hemşireler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yılmaz Gondal, 17 Kasım Dünya Prematüre Gününe özel açıklamalarda bulundu. Prematüre doğumun, gebeliğin 37. haftasından önce meydana gelen doğumlar olduğunu hatırlatan Dr. Gondal, “Hem Türkiye hem dünyada ortalama her 10 bebekten biri prematüre olarak doğar ve bu bebekler anne karnındaki gelişimlerini tamamlayamadan dünyaya geldikleri için bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça bu sorunlar ve bebeğin karşılaşacağı riskler artar. Yenidoğan ölümlerinin en önemli nedenlerinden olan prematüre doğum, ciddi bir sağlık problemidir. Türkiye’de yılda yaklaşık 180 bin bebek prematüre olarak doğmaktadır ve bu bebeklerin konusunda uzmanlaşmış sağlık personeli tarafından takip ve tedavisi büyük önem taşımaktadır” dedi.

PREMATÜRE DOĞUMUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Dr. Gondal, prematüre doğumun en sık rastlanan sebeplerini ise şu sözlerle ifade etti:

”Erken ya da geç anne yaşı, çoğul gebelik, enfeksiyonlar, yetersiz gebelik bakımı, annede diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar ve genetik nedenler olup, bazen de sebebi belirlenemeyebilir. Bu nedenlerin daha iyi anlaşılması, önlenmesi konusunda çözüm üretmeyi kolaylaştıracaktır. Prematüre doğumun ve komplikasyonlarının önlenmesinde, sağlıklı anne ve sağlıklı bir gebeliğin rolü büyüktür. Gebelik süresince sağlıklı beslenme, tütün ve madde kullanımı gibi alışkanlıkların önlenmesi, enfeksiyonlardan korunma, düzenli takip ve bakım ile prematüre doğumlar belli oranda azaltılabilir. Özellikle, riskli gebeliklerin yakın izlemi ve acil durumlarda uygun müdahalelerin yapılması pek çok anne ve bebeğin hayatını kurtarmaktadır.”

Günümüzde, doğum öncesi ve sonrası bakım koşullarındaki iyileşmelere bağlı olarak prematüre ve çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yaşam oranlarının arttığını söyleyen Dr. Gondal, engellilik oranında ise aynı oranda azalma olmadığı bilgisini paylaştı.

“ENFEKSİYON, BEBEKLERİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öznur Yılmaz Gondal, prematüre bebeklerde en sık görülen sorunların, enfeksiyonlar, kalp, akciğer ve sindirim sistemi problemleri, görme ve işitme problemleri, beyin kanaması ve nörolojik problemler olduğunu belirterek, “Bunlar, bebeklerin gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. Zamanında ve uygun yapılan girişimlerle prematüre bebeklerde görülme riski yüksek olan bu sorunların bir kısmı önlenebilir veya tedavi edilebilir. Bu girişimler, bebeklerin bedensel sağlıkları ve gelişimlerinin en iyi duruma getirilebilmesi açısından önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Prematüre bebeğin takip ve tedavisinde, öncelikli olarak donanımlı yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yenidoğan uzmanı doktorlar, deneyimli hemşire ve sağlık personeline ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Dr. Gondal, “Bunun yanında, özellikle yüksek riskli ve komplikasyon gelişmiş bebeklerin takip ve tedavisinde, bu konuda uzmanlaşmış çocuk gastroenteroloji, çocuk cerrahisi, çocuk nöroloğu, çocuk kardiyoloji ve göğüs hastalıkları, beyin cerrahisi, göz hastalıkları, fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistlerin olduğu deneyimli bir ekip çalışması gereklidir” önerisinde bulundu.