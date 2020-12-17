Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Arsuz ilçesinde iki kızıyla yaşadığı prefabrik evin çatısı, fırtına nedeniyle uçtuğu için evsiz kalan Züleyha Kara, yardım istedi.

İlçeye bağlı Pirinçlik Mahallesi’nde yıllar önce eşi vefat eden Züleyha Kara, iki kızıyla birlikte yaşam mücadelesi verirken, yakınları ve çevredeki komşularının da yardımıyla başlarını sokacakları bir prefabrik eve sahip oldu. Hafif rüzgarda her tarafının sallanan ve yağmurda damından su sızdırdığı belirtilen evin çatısı, ailece kahvaltı yaparken çıkan fırtınada uçtu. Çatı uçunca Kara ve iki kızı, evsiz kaldı. Züleyha Kara ve ailesi canlarının kurtulmasına sevindi ancak çatı uçunca darmadağın olan prefabrik evdeki eşyalarının büyük bölümü zarar gördü.

Panik atak rahatsızlığı bulunan büyük kızının yaşanan fırtınadan çok etkilendiğini, psikolojik sorun yaşadığını aktaran çaresiz anne Züleyha Kara, kış ortasında evsiz kaldıklarını ve komşularına sığındıklarını söyledi. Kara, sabah kalktıklarında fırtınanın geldiğini ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirterek, “Baktık mutfaktaki her şey inip inip kalkıyor. Dedim kızım daha önce de böyle oluyordu, hayır anne dedi kızım. Bu daha öncekiler gibi değil, bu sefer daha fazla dedi. Odaya geçtik üçümüz oturuyorduk, sanki duvar üstümüze geldi, neye uğradığımızı şaşırdık. Anne dedi kızım, kolumdan tutmasıyla beni dışarı çekti, canımızı kurtardık. Nutkum kurudu, bir şey diyemez oldum, kızlar toparladılar dışarı çıktık. Biz çıkmaya varmadan tavan iki palet uçtu, dereye, bahçeye” diye konuştu.

KOMŞULARINDA KALIYORLAR

Kalacak yerlerinin olmadığını, komşularda kaldıklarını aktaran Züleyha Kara, “Kalan eşyalarımızı da yığdık bir kenara, ne yapacağımızı bilmiyoruz, perişan durumdayız. Kızım panik atak geçiriyor durmadan. Ne yapacağımı şaşırdım. Eşyaların arasından eşyaları alırken, panik atak geçirdi akşama kadar. Halen kendine gelemedi” dedi.

‘EVSİZ KALDIK’

Züleyha Kara’nın kızı Tuba Kara ise çatının uçmasıyla evden çıkmalarının bir olduğunu belirterek, “Şu anda komşularda kalıyoruz. Kalacak bir yerimiz yok. Bir anda oldu, tahmin edemedik. Hayırseverlerin yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, Valimiz Rahmi Doğan’ın buna sessiz kalmalarını istemiyoruz. Bize bir el atmalarını bekliyoruz. Evet evsiz kaldık, burası da yardımlar sayesinde yapılmıştı, o da yıkıldı” ifadelerini kullandı.

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