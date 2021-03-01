POYD Başkanı Atmaca: Aşılamada turizm sektörüne öncelik verilmesini istiyoruz

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Özellikle aşılamada turizm sektörüne öncelik verilmesini istiyoruz. Turizm sektöründeki çalışanların aşılanması Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte Türkiye’ye turist tedariki yapan ülkelere çok büyük bir örnek olur. Satış ve pazarlama konusunda da çok büyük bir etken olur” dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sezonu ve sektör temsilcilerinin beklentileriyle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Turizm sezonunda erken rezervasyonların devam ettiğini ve özellikle iç pazarda hareketlilik olduğunu söyleyen Ülkay Atmaca, Nevruz’la ilgili ise henüz netleşmiş bir şey olmadığını vurguladı. Atmaca, “Nisan ayını bekliyoruz. Nisanda Rus pazarının açılması ile birlikte hareket başlayacaktır” dedi.

‘2021’İN EN İYİ PAZARLARINDAN BİRİSİ İÇ PAZAR OLACAKTIR’

İç turizmin Türkiye’nin olmazsa olmazı olduğuna değinen Ülkay Atmaca, “Çünkü daha önceki krizlerde hep Türk misafirler rezervasyon yaptırdı. Nisan ayında açık olan tesislerle önce Rus pazarı ile başlarız, Ramazan ayı ile birlikte Türk misafir yoğunluğumuz artar. Zor bir süreçten geçtik. İnsanlar tatil yapamadı. Kısıtlamalar nedeniyle insanlar tatili, denizi, kumu çok özledi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde 2021’in en iyi pazarlarından birisi iç pazar olacaktır” diye konuştu.

‘BU SAYILAR MUTLAKA ARTACAK’

Turizm sezonu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını kendisinin de dinlediğini aktaran Atmaca, şöyle konuştu:

“Biz zaten 2020 yılında dünyaya örnek olduk. Dünyada bütün destinasyonlar kapalıyken, her yerde turizm yapılamazken biz ülkede çok ciddi bir turizm hareketi başlattık. 1 Haziran’daki normalleşme ve güvenli turizm sertifikası ile birlikte Antalya’da 3,5, Türkiye genelinde 15 milyon turist ağırladık. Böyle bir dönemde sayılara çok takmamak lazım ama hayatımızda ilk defa başımıza gelen pandemide turizm yapabiliyor olmak çok büyük bir başarıydı. Bunu da tüm paydaşlarımız ortaya çıkardı. Bu sayılar mutlaka artacak. Artması için de tüm kamu kurumları ve STK’lar sayıların artması için canla başla çalışıyor. 2021’de bu sayılar mutlaka artacaktır. Nisanda başlayıp aşının performansı, aşı karnesi gibi gündemde olan bütün konular mart sonuna kadar hayatımızın en önemli kısmında karara bağlandığında 2021’de yüksek turist sayısına ulaşacağımızı göreceğiz.”

‘TURİZM SEKTÖRÜNE AŞILAMADA ÖNCELİK VERİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Özellikle turizm sektörü çalışanlarının aşılanması gerektiğine vurgu yapan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki aşı performansı ve sayı çok önemli. Son birkaç haftadır yetkililere sesleniyoruz. Özellikle aşılamada turizm sektörüne öncelik verilmesini istiyoruz. Son verilere göre dünyada en çok aşılama yapan dördüncü ülke konumundayız. Aşılama hızımız gayet iyi. Turizm sektörüne öncelikli sektör olarak öncelik verilmesini isteriz. Avrupa’daki aşılama sayısı ya da aşı pasaportu tartışmaları var. Bu Avrupa Birliği’nin kendisinin alacağı bir karardır. Biz güvenli turizm sertifikası ile dünyaya örnek bir çalışma yapmıştık. Şu anda sezonla ilgili tüm hazırlıklarımız devam ediyor. 2021 ile ilgili umutluyuz. 2021 sezonunun sağlıklı bir şekilde başlaması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz turizm çalışanlarının öncelikli aşılanması konusunda STK’lar olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sesimizi duyurmak için gerekli yerlere dilekçelerimizi verdik. Ülkemizde aşılama şu anda öğretmenlere kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla en elzem ve acil olan kısmı olan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar ve insan sağlığı konusunda en önemli kesimlerin aşılama süreleri bitmek üzere. Bir sonraki adım bu ülkenin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Turizm sektöründe 2020 yılında kayıp çok yüksek. Turizm sektöründeki çalışanların aşılanması Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte Türkiye’ye turist tedariki yapan ülkelere çok büyük bir örnek olur. Satış ve pazarlama konusunda da çok büyük bir etken olur. 2020 yılında Güvenli Turizm Sertifikası ile çok iyi bir yol almıştık. Bu yolun daha iyiye gitmesi için turizm sektörünün aşılanması Türkiye’ye tatile gelecek talebin artmasına ve insanların sık tatile gelmesine sebep olur. Bunu aşı ile taçlandırmak ta çok önemli.”

‘İNGİLTERE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE DE ÖRNEK OLACAKTIR’

İngiltere’de uygulanan seyahat yasaklarından da bahseden Ülkay Atmaca, “İngiltere’de uygulanan seyahat yasağı 3 Nisan tarihine kadar devam ediyor. 21 Haziran’dan itibaren de bütün pandemi kısıtlamalarının kaldıracağı açıklandı. Bundan da şu çıkar, nisan ayında biraz hareket olur. Seyahat yasağı bitecek ama 21 Haziran’dan sonra İngiltere’den yoğun misafir alacağız. Son birkaç gündür gündemde de yer alan İngiliz pazarında bilgi ve tecrübesi olan arkadaşlarımız rezervasyonlardaki artışlardan söz etti. İngiltere’nin haziran ayında yapacağı kısıtlamaların kaldırılması diğer Avrupa ülkelerine de örnek olacaktır. Bu umut verici bir durumdur. En azından biliyoruz ki 21 Haziran’dan itibaren seyahat kısıtlamaları kaldırılacak, ve pandemi koşulları normale dönecek.”

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