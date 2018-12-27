Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasında dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Potlaç Yılbaşı Festivali’ başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından kadınların el emeği ürünlerini sergilemesi hedefiyle hayata geçirilen ‘Potlaç Yılbaşı Festivali’ Kadıköy Ali Suavi Sokak’ta hediyelik eşya pazarı açtı. Potlaç Projesi kapsamında düzenlenen festivalde, kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, keneviçe, cam gibi bir birinden renkli hediyelik ürünler görücüye çıkıyor. Kadın örgütlerinin de yer aldığı festivalde her iki günde bir rotasyon ile 320 Potlaçlı kadının el emeği, özel tasarım ürünlerini görmek mümkün.

31 Aralık’a kadar sürecek festival, 13.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

POTLAÇ NEDİR

‘Potlaç’, Kızılderililerin değiş-tokuş bayramlarına verilen isim. Hem ‘beslemek’, hem ‘tüketmek’ anlamında kullanılır. Tek başına değil kolektif olma, rekabet değil dayanışma, üretmekten ve alışverişten öğrenme, birbirimizi tanıma ve birbirimizle bağlar kurmayı amaçlamaktadır.