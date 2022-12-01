Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding

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Fenerbahçe Alagöz Holding – Galatasaray Çağdaş Faktoring: 80-72

İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8’inci haftasındaki derbi maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i sahasında 80-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki 6’ncı galibiyetini elde ederken; Galatasaray ise 2’nci mağlubiyetini aldı.

Metro Enerji Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-29 önde tamamlayan Fenerbahçe’de Kayla McBride 20, Emma Meesseman ise 15 sayıyla mücadele etti. Galatasaray’da ise 26 sayı kaydeden Teaira McCovan karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

(FOTOĞRAFLI)

