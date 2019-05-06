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6 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar “Postallarımı bağlayın, asılınca düşmesin!”
Yazarlar

“Postallarımı bağlayın, asılınca düşmesin!”

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Bundan 47 yıl önce 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş son günlerinde babasına yazdığı bir mektupta şöyle diyordu:
“Baba…

Daha evvel yazdığım mektup eline geçmiştir herhalde.
Burada durum bildiğin gibi. Ben kitap okumaya devam ediyorum.
Gönderdiklerini okudum.
‘Savaş ve Barış’ın diğer ciltlerini sabırsızlıkla bekliyorum.
Şimdi Hugo’nun ’93 İhtilali’ni yeni bitirdim.
Ayrıca yanımda Neruda ile Brech’in şiirleri var. Tekrar tekrar okuyorum onları.

Hani Eflatun ile ilgili bir olay var. 84 yaşında kitap okurken ölmüş. Kendimi Eflatun’la ölçmek diye bir şey yok kafamda, ama aslında çok iyi bir örnek olay bu.

Her ne kadar okuduklarımın çoğunluğu bilimsel değil sanat yapıtı olsa da yine de onların önemini küçültmüyor. İnsan aradığı bir sürü şeyi bulabiliyor Tolstoy’da.

Milli Savunma Bakanlığından kardeşler için izin çıktı. Onlar da ziyarete gelebilecekler…

Şimdilik hoşça kal. Herkese selam.”
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Peki, Deniz Gezmiş’in son isteği neydi?
Avukatları ve kardeşi Hamdi Gezmiş’in anlatımlarıyla bu sorunun yanıtı şöyleydi:
“Cezaevi görevlileri Deniz’in ceplerini boşalttı.
Sadece 11 lira 50 kuruşu vardı.
Bu para babasına verilmek üzere emanete alındı.
Parkasının da babasına verilmesini istedi.

Mahkemenin idam kararı yüzüne okundu. Kararı reddettiğini söyledi.
Doktorlar, infaza engel bir hastalığı olmadığına dair rapor hazırlayıp imzaladılar.

Bunun ardından masanın üzerindeki paket açıldı. Patiskadan ölüm gömleği çıkarılıp Deniz’e giydirildi. Arkadan bağlı kolları, uzun, dar, kolsuz gömleğin içinde kaldı.

Bu sırada Deniz avukatlarına döndü şunları söyledi:
‘Cezaevinden bizi yangından mal kaçırır gibi çıkarıp getirdiler. Postallarımın bağını bile bağlamama fırsat vermediler. Onları bağlasınlar. Asılınca ayağımdan düşmesin.’

Bir görevli postalları bağladı.
İki gardiyan kollarına girdi, avluya doğru yürüdüler.
İdam sehpasına yaklaşınca avukatlarına, ‘Allahaısmarladık… Cezaevindeki bütün devrimcilere selam. Onları benim için tek tek öpün’ dedi.”

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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