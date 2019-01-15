Ankara’nın en etkin yerel derneklerinden olan Çiğdemim Derneği 23 yıldır mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak etkinlik ve çalışmaları katılımcılık ve gönüllülük ilkesiyle yürütüyor.

Dernek, “Kendi filemizi kendimiz yapacağız” kampanyası başlattı. Mahalleliler bir araya gelerek hem file hem de bez torba yapımını öğreniyorlar.

Çiğdem mahallesinde Çankaya belediyesinin tahsis ettiği binada faaliyet gösteren bu faal derneği ziyaret ettiğimde dernek üyelerinin heyecanlı bir faaliyet içinde olduğunu gördüm.

Plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması kararına karşı Çiğdemliler alışverişleri için file imalatına başlamışlar.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy ile yaptığım söyleşiye, “Mahalle halkının katılımından memnun olduk, atölye çalışmasını sürdüreceğiz” dedi.

Aksoy, “kullan-at alışkanlığını bırakarak aynı fileyi defalarca kullanabileceğiz. Plastik kullanımına son vermemiz gerekir, dövizimizin yurtdışına çıkması engellenerek ekonomiye ve tabii çevrenin ve doğanın korunmasına da çok önemli katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Kurulduğundan beri çevre konusunda duyarlı olan Çiğdemin Derneği, ‘Plastik Poşete Hayır’ sloganıyla plastik poşet kullanımının verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmaktadır. Plastik poşet yerine kullanılabilecek seçenekler hakkında bilgi vermekte, bez torbalar ve fileler hazırlayarak bunların kullanımını özendirmektedir.

1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak alışverişlerde poşetlerin ücretli olması üzerine Çiğdemim Derneği ‘Artık plastiğe verilecek paramız yok. Kendi filemizi kendimiz yapacağız.’ diyerek ilk file yapım atölyesi düzenledi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve el sanatları öğretmeni Nilgün Türker’in öğreticilik yaptığı etkinlikte katılımcılar, doğada çözünmeyen plastiğin yerine eski bir alışkanlığımız olan annelerimizin, ninelerimizin kullandığı filelerin hayata geçilmesi konusunda ortak tavır sergiledi.

Yoğun katılımın olduğu atölyede kadın, erkek her yaştan katılımcılar rengârenk fileler üretiyorlar ve üretmeye de devam edecekler…