Aydın’ın Didim ilçesinde, dün akşam etkili olan fırtınada Altınkum Yalı Caddesi’ndeki Poseidon heykeli devrildi.

Didim’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle bazı ev ve işyerlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi. İlçede ara sıra elektrik kesintileri yaşandı.

Fırtınada, Altınkum Yalı Caddesi’nde bulunan Poseidon heykeli devrildi. Didim Belediyesi, Didim Turizm Derneği ve İzmir ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında 2012 senesinde yenilenen Altınkum Yalı Caddesi’nin girişine yapılan ve Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak aşina Poseidon heykelinin yıkıldığını gören vatandaşlar, olayı toplumsal medyadan paylaşarak duyurdu.

Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle canavar dalgalar oluştu. Balıkçılar, tekneleriyle Taşburun Balıkçı Barınağı’na sığındı. Altınkum İskelesi’nde rıhtıma çarpan dalgalar, yürüyüş yoluna kadar taştı.