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18 Nisan 2019
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Portekiz'in Madeira adasında turistleri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada en az 28 kişi hayatını kaybetti.
Portekiz'in Madeira adasında turistleri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada en az 28 kişi hayatını kaybetti.
Dış Haberler

Portekiz’de turist otobüsü kaza yaptı: En az 28 ölü

Editör Editör

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Portekiz’in Madeira adasında turistleri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz basını yerel saat ile 18:40’da meydana gelen kazada 50 turistin bulunduğu otobüsün virajda kontrolden çıkarak tepeden aşağı doğru toprak zemin üzerinde devrildiğini; kazada 28 kişinin hayatını kaybettiğini; ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı turistler yakın hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin bölgeyi ziyaret eden Alman turistler olduğu belirtildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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