Portekiz’de turist otobüsü kaza yaptı: En az 28 ölü

Portekiz’in Madeira adasında turistleri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada en az 28 kişi hayatını kaybetti.
Portekiz basını yerel saat ile 18:40’da meydana gelen kazada 50 turistin bulunduğu otobüsün virajda kontrolden çıkarak tepeden aşağı doğru toprak zemin üzerinde devrildiğini; kazada 28 kişinin hayatını kaybettiğini; ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.
Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı turistler yakın hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin bölgeyi ziyaret eden Alman turistler olduğu belirtildi.