Portekiz Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Portekiz, (DHA) – Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın koronavirüse yakalandığı bildirilirken herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.