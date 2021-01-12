Portekiz Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Portekiz, (DHA) – Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın koronavirüse yakalandığı bildirilirken herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.
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