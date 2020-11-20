Portakal hırsızları, bahçeye düşürdükleri akaryakıt fişinden yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da Erdal T.’ye ait portakal bahçesinden 10 ton portakal çaldığı öne sürülen şüpheliler Cebrail A. ile Hasan A., düşürdükleri akaryakıt fişinden yola çıkılarak yakalandı. Mersin’den gelen bir komisyoncuya satıldığı belirlenen portakallar, alınarak sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Cebrail A. ile Hasan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Kasım gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çağırkanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde portakal bahçesine gelen Erdal T., ağaçların üzerindeki yaklaşık 10 ton portakalın çalındığını fark etti. Erdal T.’nin ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bahçede incelemelerde bulunan polis, ağaçların arasında yerde bir akaryakıt fişi buldu. Fişin üzerindeki plakadan yola çıkan ekipler, olayda kullanıldığı düşünülen aracın sahibi Cebrail A.’yı gözaltına aldı.

BAHÇE SAHİBİ PORTAKALLARINI TANIDI

Cebrail A.’nın olayla ilgisi olmadığını ve kamyoneti Hasan A.’ya verdiğini söyledi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Hasan A. yakalanıp, gözaltına alındı. Hasan A.’nın evinin önünde kasaların içerisinde yaklaşık 500 kilo portakal ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hasan A., evin önündeki portakalları tanımadığı bir kişiden satın aldığını öne sürdü. Öte yandan Erdal T. ise bu portakalların kendisine ait olduğunu, bölgede ‘Spring Navel’ cinsi portakalları sadece kendisinin yetiştirdiğini iddia etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Polis, yaptığı çalışma sonucu Erdal T.’ye ait yaklaşık 9,5 ton portakalın, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi’nden gelen bir komisyoncuya satıldığını tespit etti. Satılan portakallar alınarak sahibi Erdal T.’ye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Hasan A. ile Cebrail A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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