Porsuk Çayı’na düştü, polis halatla kurtardı

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Porsuk Çayı’na düşen Ayhan Çelik (40), polis ekiplerince kurtarma halatıyla sudan çıkartıldı. Sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen soğuk havada titreyen Çelik’i polisler, vatandaşların verdiği atkı ve giysiler ile ısıtmaya çalıştı.

Ayhan Çelik, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi Köprübaşı’nda, henüz bilinmeyen nedenle Porsuk Çayı’na düştü. Çelik’in suya düştüğünü görenler, polisi aradı. Kısa sürede Köprübaşı’na gelen polis ekipleri, kurtarma halatını suya attı. Ayhan Çelik de halatı beline bağladı. Çelik, çevredekilerin yardımıyla halat ile çekilerek, sudan çıkarıldı.

Sıfırın altında 8 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle üşüyen Çelik’e çevredekiler bere ve atkılarını verdi. Polis ekipleri de atkıları, Çelik’in ellerine sararak ısıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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