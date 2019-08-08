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Poroşenko’ya yeni soruşturma

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Mayıs ayında görevi Volodimir Zelenski’ye devreden Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Ukrayna Devlet İnceleme Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun 12 Ağustos’ta ifade vermesinin beklendiği dile getirildi. Açıklamada ayrıca, Poroşenko’nun, özel bir televizyon kanalı olan Pryamoy televizyon kanalını satın alırken vergi kaçakçılığı yapmakla suçlandığı kaydedildi.

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Poroşenko’ya, geçtiğimiz günlerde de görevde olduğu dönemde Maldiv Adaları’na tatile giderken devlet sınırını yasa dışı şekilde geçtiği suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

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