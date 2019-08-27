Popülizm ile ancak buraya kadar.

İki gün önce saat gece 2 civarında dolar 6.49 TL’ye kadar çıktı ve hemen akabinde 5.83 dolaylarına kadar geriledi.

Unutmamak gerekir, 20 gün önce dolar 5.45 TL’den bugün 5.83’e ulaştı. TL 3 haftada 38 kuruş devalüe oldu.

Dolar 6.49 TL’yi zorladıysa, mutlaka o seviyeleri geçmeye hazırlanıyordur. 5.82 TL direnç noktasını geçen dolar, 6.49 TL seviyesini kısa sürelide olsa kırdı.

Eğer merkez bankası ciddi bir müdahalede bulunmaz ve gelişmeleri piyasaya bırakırsa, ilk aşamada 6.20 TL sonra 6.80 TL’yi aşması ile rahatlıkla 7.20 TL seviyesine ulaşacağı kanaatindeyim.

7.20 seviyesine ulaşması, hatta 8 TL’yi geçmesi ekonomiyi canlandırır.

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Doların ani hareketi hem ABD ve Çin ticaret savaşlarının yansıması olduğu kadar Türkiye’nin kırılgan ekonomisinin hassas makro verileri ile ilgilidir.

ABD Çin mallarına ek vergiler getirmeye devam ederken, Çin (Yuan) parasını devalüe ederek, Amerika’nın vergilerine misilleme yaptı.

Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşları yeni bir boyut kazandı, Japon Yeni ve Çin Yuan’ının dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi ile kavganın genişleyerek tüm ülkelerin kalkınma hızını düşürmesi üretim istihdam kayıpları ve dış ticaret hacimlerin düşmesi ile Dünya’da resesyon kaygılarının artmasına sebep oluyor.

Bazı veriler Almanya’nın resesyon sinyalleri vermeye başladığını gösteriyor.

Ayrıca, 2020 yılında ABD’de yapılacak olan Başkanlık yarışı artık başlamıştır.

Trump’ın oy aldığı seçmen kitlesi oldukça, muhafazakar, mavi yakalı seçmendir. Amerika’nın orta eğitim ve gelir seviyesinde olan kitle, Çin’den veya dış ülkelerden gelen ithal ürünlerin değil, ABD’nin kendi ürettiği ürünlere yönelmesi, bu kesim kendisi için istihdamın garantisi olarak görmekte.

1970’lerden itibaren, Japon arabaları, elektronik ürünleri, Amerikan işçisini, mühendisini, çok büyük kitleleri işsiz bırakmıştı.

Amerikalılar, Japonya’dan ithalatın kendilerini nasıl işsiz bıraktığını unutmadı.

Trump’ın Çin ile ticaret savaşlarını destekleyen kitle orta halli, orta eğitim seviyeli tipik bir Amerikan milliyetçisidir.

Trump bu mücadelenin 2020 seçimlerine kadar dozunu arttırmaya niyetinde olduğunu ve seçimi kazanmanın yolu orta gelir seviyesindeki kitlenin oyunu ve olurunu ‘’ Tekrar Büyük Amerika ‘’ sloganı ile alacağını düşünmektedir.

TL gerçek değerini bulmadığı sürece ekonomi dengelenmez.

Türkiye ihracata dayalı kalkınma modeli dışında, uygulayabileceği herhangi bir başka model yoktur. Mutlak avantajımız olabilecek doğal kaynaklarımız ( gaz, petrol gibi ) mevcut olmadığı gibi teknolojik üstünlüklerimizde oluşmadı.

Kıyaslamalı üstünlüğümüz, sanayii, tarım, hizmet sektörlerinde çalışan üreten insan kaynaklarımızdır.

Ancak, ürettiğimiz ürünleri satabilmek için TL’nin, döviz fiyatlarının rekabet edebilmesi ile ilgilidir. Eğer TL aşırı değerli ise, ihracatta başarılı olunmaz, aksine ithalatınızı arttırır ve kronik cari açık veren bir ülke olursunuz.

1963 yılında Güney Kore’de kişi başına milli gelir 100 dolar, Türkiye kişi başına milli gelir 380 dolardı. Bugün Güney Kore 30,000 dolar, Türkiye ise 9,000 doların altında.

Kore ve Japonya 60’lar ve 70’lerden itibaren ihracata dayalı ekonomik modeller ile dünya devleri şirketler geliştirmiştir. Her iki ülkenin, ne petrolü nede doğal gazı vardır.

Ancak, araştırma ve geliştirmeye büyük paralar harcayarak ve çalışarak bugün üreten sanayisi ve ihracatları ile dev olmuşlardır.

Hükümetin hedefi, faiz indiriminin konut satışlarını arttırması ve ekonomik durgunluğun talep artışı ile hareketlenmesiydi, ancak hiçbiri gerçekleşmedi. Gerçekleşmesi olası değildi zaten.

Baskılanan dolar, halkın TL’ni dövize kaçırdı. Aşırı değerli TL, yatırımı, üretimi, ihracatın önündeki en büyük engeldir.

Dolarize olan halk, Türk Lirasına güven duymuyor. Vatandaş parasının % 60’ını dövizde tutuyor ise, yatırım olmaz ekonomi büyümez, işsizlik artar.

2017 yılında GSYH 851 milyar dolar, kişi başına milli gelir 10,602 dolar.

2018 yılında GSYH, 768 milyar dolar, kişi başına milli gelir 9.385 10.602 dolar.

2018 yılında ekonomi 2017 yılına göre, 83 milyar dolar daralmış, kişi başına gelir 1,217 dolar düşmüştür.

OECD, IMF gibi kurumların raporları Türkiye’nin 2019 yılında % 2,6’ya kadar bir oranda küçülme yaşayabilir.

Küresel ticari ve kur savaşları yapılırken, ekonomi yönetimi 2019 sonu merkez bankası dolar kur ve enflasyon gibi tahminlerin gerçekleşmesi için piyasalara kurlara müdahale etmeyi ve bankaların faiz politikalarına baskı yapmaktan vazgeçmesi gerekir.

TL’nin devalüe olmasından korkulmaması gerekir.

Hatta, TL’nin değer kaybetmesinin ekonominin dengelenmesi için elzem olduğunu artık anlamak gerekir.

Çoktan yapılması gerekenler niye yapılmadı? çünkü, hükümet ekonominin muhteşem olduğunu doların düşük olması ile ifade etmeye çalıştığı ve halkın buna inandığını gördüğü için.

Popülizm ile ancak buraya kadar.