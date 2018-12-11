ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Venezuela’ya gönderdiği iki uçakla ilgili yaptığı paylaşımda, ‘iki yozlaşmış yönetimin, halkları acı çekerken kamu fonlarını boş yere harcadığını’ söyledi.



Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun Moskova’yı ziyaretinden iki gün sonra, Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, iki Tu-160 model bombardıman uçağının Venezuela başkenti Caracas yakınlarında bir havalimanına indiğini duyurmuş fakat uçakların herhangi bir silah taşıyıp taşımadığı konusunda bir bilgi verilmemişti.



Rusya’nın açıklamasının ardından söz konusu durumla ilgili resmi Pompeo, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu: “Rusya yönetimi dünyanın öteki ucundaki Venezuela’ya iki bombardıman uçağı gönderdi. Rusya ve Venezuela halkı ortadaki durumu olduğu gibi görmelidir; iki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor.”