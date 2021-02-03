Pompalı tüfekle soygun kamerada

Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde akaryakıt istasyonundaki marketi pompalı tüfek ile soyan Emre K. (23), polis tarafından yakalandı. Soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna saat 02.00 sıralarında gelen şüpheli, montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkartıp, market bölümündeki çalışanlardan kasayı açmasını istedi. Kasadaki 2 bin 200 TL’yi alan şüpheli kaçtı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen çok sayıda polis ekibi, Emre K. olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde şüphelinin, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfeği çalışanlara doğrulttuktan sonra paraları alıp, hızla kaçması yer alıyor.

Şüpheli Emre K.’nin soygun öncesi bir pastane çalışanına doğrulttuğu tüfeği havaya ateşleyip, kaçtığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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