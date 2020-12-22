Pompalı tüfekle elinden yaralanan kadın: Havaya değil, direkt ateş ediyordu

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki M.B.’nin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu sol elinden yaralanan Seçil Ulucağaç (30), yaşadığı koku dolu anları anlatıp, “Mahalledeki çocukları hedef alarak ateş ediyordu. Havaya değil, direkt üzerlerine ateş ediyordu” dedi.

Zeytinlik Mahallesi 3499 Sokak’ta yaşayan M.B., dün akşam saatlerinde evlerinin önünden çevreye, pompalı tüfek ile ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, bakkala giden Seçil Ulucağaç’ın sol eline isabet etti. Olayda park halindeki bir otomobilin arka camı da isabet eden saçmalar nedeniyle kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahelesini yaptığı Ulucağaç, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ulucağaç’ın elindeki 2 saçmadan biri çıkarıldı.

Polis ise, kaçan şüpheli M.B.’nin olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki anneannesinin evinde olduğunu belirledi. M.B., eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Yağma, kapkaç, otodan ve açıktan hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen M.B.’nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

‘HEM HAVAYA HEM DE YERE ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM’

DHA’ya konuşan Seçil Ulucağaç, “Bakkala gitmek için evimden çıktım. Şüpheli ortalığa ateş açıyordu. Saçmalardan ikisi elime isabet etti, yaralandım. ‘Yapma’ diyoruz ama anlamıyor. Olay anında 2.5 yaşındaki kızım da dışarıdaydı. Kurşunlar kızıma da gelebilirdi. Biz şüpheliyi bizzat tanıyoruz. Kendisi mahallemizden. Mahalledeki çocukları hedef almış. Havaya değil, direkt üzerlerine ateş ediyordu” dedi.

Görgü tanığı Coşkun Işık da, “Olay anında evdeydik. Silah seslerini duyunca korktuk. Dışarıya bakıp, hemen içeri girdik. Ateş eden çocuk, uçucu madde bağımlısı. Kendini kaybediyor. Çok fazla suçu var. Hem havaya hem yere ateş ettiğini gördüm. Hepimiz korktuk. Bütün mahalle korktu” diye konuştu.

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