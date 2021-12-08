Pompalı tüfeği incelerken kendini yaraladı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) – ADANA’nın Kozan ilçesinde evdeki pompalı tüfeği inceleyen Bülent K. (31), silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Eren Sokak’ta meydana geldi. Bülent K., iddiaya göre evdeki pompalı av tüfeği incelemeye başladı. Bu sırada elindeki silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan Bülent K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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