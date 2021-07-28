Pompalı dehşetin sanığının yaralama cezası 19 yıla düştü

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)- BURSA’da internetten satın aldığı pompalı tüfeği denemek için rastgele ateş açıp, kahvenin önünde oturan Doğukan Avcı’nın (15) ölümüne, arkadaşı Mustafa Paşa’nın (18) da sakat kalmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sezai İsanç’a (30), ‘yaralama’ suçundan verilen 20 yıl hapis cezası, Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından 19 yıla indirildi.

Olay, 2016 yılı ekim ayında, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ ve ‘adam yaralama’ suçlarından poliste kaydı bulunan Sezai İsanç, internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı. İsanç, çuvaldan çıkardığı tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Bu sırada kahvenin önünde çay içen Doğukan Avcı ve arkadaşı Mustafa Paşa, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İki arkadaş, kahvedekiler tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla yaralanan Doğukan Avcı, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı, Mustafa Paşa’nın ise bir bacağı sakat kaldı.

Olayın ardından tutuklanan Sezai İsanç hakkında, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti tarafından tutuklu sanığa, Doğukan Avcı’yı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mustafa Paşa’yı da yaralama suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu suçtan indirim maddelerini uygulayan heyet, cezayı 20 yıla indirdi.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin, sanık hakkında, ‘yaralama’ suçundan verilen hapis cezasını kısmen bozmasının ardından, Sezai İsanç’ın, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı. Yargılamaya, tutuklu sanık Sezai İsanç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Doğukan Avcı ile yaralanan Mustafa Paşa’nın yakınları ve tarafların avukatları da hazır bulundu. Bozma kararına ilişkin son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmenin ardından, ‘yaralama’ yönünden bozulan 20 yıl hapis cezasını 19 yıla indirip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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