Polonya’da karma dövüş turnuvasında arbede

Polonya, (DHA)- Polonya’daki KSW 58 turnuvasında karma dövüş sanatları dövüşçüsü Slovenyalı Uros Jurisic maçı rakibi Rus Shamil Musaev’e kaybetti. Yenilgiyi kabullenemeyen Jurisic ile rakibi Musaev arasında maç sonunda arbede yaşandığı, iki dövüşçünün takım temsilcilerinin de kavgaya dahil olduğu ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiği ifade edildi.
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