Polonya, Suudi Arabistan’ı 2-0’la geçti

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İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan’ı 2-0 mağlup etti.

Education City Stadyumu’nda Brezilyalı hakem Wilton Sampaio’nun yönettiği karşılaşmada Polonya’ya galibiyeti getiren golleri 39’uncu dakikada Piotr Zielinski ve 82’nci dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Suudi Arabistan’da Salem Al-Dawsari, 45+1’inci dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla Polonya 4 puana yükseldi. Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı.

Polonya, C Grubu’ndaki son maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan’ın rakibi ise Meksika olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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