Polisten silah ticareti operasyonu: 10 gözaltı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA ve Konya’da polisin silah ticareti suçunu işleyenlere yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 18 tabanca, 20 şarjör, 8 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 600 mermi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Antalya ve Konya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 18 tabanca, 20 şarjör, 8 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, değişik çaplarda 600 mermi, 1 muşta, 1 teleskopik cop ve 94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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