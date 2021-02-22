Polisten sahildeki kayalıklarda sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da oluşturulan mobil ekip, sahil kesimindeki kayalıklarda, parklarda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları tek tek tespit ederek haklarında tutanak hazırladı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara titizlikle uyulması için oluşturulan mobil ekipler, işyerlerinin yanı sıra halka açık park, meydan ve sahillerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Avcılar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde özellikle sahil ve parklarda denetime ağırlık verildi. Avcılar’daki deniz sahilinde park eden bir araç içerisinde bulunan sürücü Fatih’te oturduğunu, çocukları ile birlikte ‘Hava almak istediklerini’ bu nedenle Avcılar’a geldiğini söyledi. Sahildeki parkta bulunan bankta oturan bir çift ile sahil kesiminde dolaşmaya çıkanlar hakkında da tutanak hazırlandı. Esenyurt’tan gitarını alarak arkadaşı ile buluşmak için Avcılar sahiline geldiğini belirten bir genç, saat 17.00’ye kadar dışarı çıkılabileceğini bildiğini savunurken, hakkında işlem yapıldığı sırada “Arkadaşımı arayayım gelmesin. Bu da bana ders oldu. İnsanımız hastalıktan değil, ceza yemekten korkuyor” diye söylendi.

Sahil yolunda kasksız motosiklet ile gelen iki genç “Köfte yemekten geliyoruz, eve gidiyoruz” derken, haklarında tutanak tutuldu. Sahil kesiminde market olmamasına rağmen araç ile alışverişten geldiklerini belirtenler hakkında da işlem yapıldı. Sahilde otururken görülen ve haklarında tutanak tutulan iki kişi sokağa çıkma izin belgeleri bulunduğunu belirtirken, Beylikdüzü’ndeki firmadaki işe gitmeden biraz sahilde oturmak istediklerini söyledi.

KAYALIKLAR DA KONTROL EDİLDİ

Avcılar Kaymakamlığı’nın oluşturduğu mobil ekip, Küçükçekmece Gölü sahilinin yanı sıra deniz kesimindeki kayalıkları da kontrol ederken burada güneşlenip denizi seyredenleri tespit edip haklarında tutanak tuttu. Öğrenci olduklarını belirten gençler, saat 17.00’ye kadar dışarı çıkılabildiğini söyledi. Yeşilkent’teki Milli Egemenlik Parkı’ndaki parkta oturarak yanlarına aldıkları çerez ve içecekleri içen 8 kişi hakkında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan tutanak düzenlendi.

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