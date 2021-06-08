Polisten kaçarken otomobiliyle kaza yapan kadın, esrarla yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde denetim noktasında dur ihtarına uymayan Ş.N.Ç. (21) adlı kadın, otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından yakalanıp gözaltına alınan Ş.N.Ç.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir miktar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Hacıkaplanlar Mahallesi’nde oluşturulan denetim noktasındaki polis ekipleri, saat 03.00 sıralarında, 35 ACC 212 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Ş.N.Ç. yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Ş.N.Ç., Zümrüt Mahallesi Vatan Bulvarı’na geldiğinde otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Ş.N.Ç., yaklaşık 100 metre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Ş.N.Ç.’nin aracında ve üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar esrarla hassas terazi ele geçirdi.

Ş.N.Ç.’ye, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’, ‘trafiği tehlikeye sokmak,’ ‘dur’ ikazına uymamak’ suçlarından 8 bin 750 lira ceza kesildi.

Bu arada Ş.N.Ç.’nin kaza yapması ve otomobilinden inip yaya olarak kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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