Polisten kaçarken 2’nci kattan atlayıp yaralanan uyuşturucu satıcısı, cezaevine götürüldü

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Alper ŞAŞMAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da polisten kaçarken 2’nci katın penceresinden atlayıp yaralanan, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A., hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.’nın saklandığı evi tespit etti. Ekipler, 24 Ocak’ta Yenimahalle ilçesinde P.A.’nın saklandığı eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden P.A., 2’nci kattaki evin penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Ancak sol bacağında ve kalçasında kırık oluştu. Yakalanan P.A.’nın üzerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap, 2 gram esrar ve sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, P.A. çağrılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan P.A., bugün narkotik ekipleri tarafından Sincan Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. (DHA)

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