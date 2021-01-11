Polisten, helikopterle hastaneye yetiştirdikleri hastaya ziyaret/ Ek fotoğraflar

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Bağcılar’da fırın aracını böyle gasp ettiler
Haber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL (DHA)- BAĞCILAR'da pompalı tüfek doğrultarak fırıncı Remzi Köser'i etkisiz hale getiren 4 kişi, Köser'in ekmek dağıtımı yaptığı hafif ticari aracını gasp...
Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür...
İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de özel tıp merkezinde 31 Aralık'ta saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alınan hemşire Hayrünisa C., kendini kurtaran Şişli İlçe Emniyet...
Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu
Cihan KÜÇÜKARAS/TUZLUCA (Iğdır), (DHA)- IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katı, yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası evlerine giren Hanımzer (68) ve Hüseyin...
Husumetli oldukları ailenin evine ateş açtılar: 2 çocuk yaralandı
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,(DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, Erol S. (28) ve Ömer S. (54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtı....