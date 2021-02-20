Polisten 5 yaşındaki Elif’e doğum günü sürprizi

1880 yılında Adana valiliğine atanan Abidin Paşa, bölgenin güçlü ayân ailesi Karslızâdelerden iki kişiye ikinci dereceden rütbe verilmesi teklifi ile işe başlamıştı. Bu ailenin tam desteğini alan yeni vali, ikinci uğraş olarak onların açtığı yoldan giderek arazi toplamaya başladı. Oysa ki 1850 yılında bu rütbe verilenlerin dedeleri ve babalarının amcaları hakkında çok ciddi suçlamalar yapılmış, soruşturmalar açılmıştı.