Ana Sayfa Haberler Polisten 5 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Kategoriler: Güncel Haberler

Polisten 5 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik, 2 yıl süren projeli çalışmanın ardından dün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya merkezli İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
YENİ ESNAF YAPILANMASI
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yeni oluşum içerisine giren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Antalya’da yeni esnaf yapılanması içerisinde paravan ‘Hurma Ticareti’ adı altında örgüte finans sağlandığı ortaya çıktı. Polis ayrıca, bağış- himmet adı altında para toplandığı, toplanan bu paraların sözde mağdur aile olarak nitelenen tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç olmuş örgüt mensuplarının ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları için, ayrıca henüz deşifre olmamış üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı belirtildi.
Şüphelilerin ayrıca, örgütsel birlikteliği sağlamak ve diri tutmak amacıyla örgüt üyeleri ile belirli aralıklarla toplantılar düzenlendiği ve toplantılara yer temini edildiği ve adli mercilerce işlemleri devam eden örgüt mensuplarını takip etme ve ihtiyacı olanlara avukat sağladığının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitap ve örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal, TL, Euro ve Dolar cinsinden paranın ele geçirildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
24 saniye önce

Son Haberler

Çorum’da suç örgütü üyelerine ceza yağdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, çeşitli suç faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 8’i…

34 saniye önce

Hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kaza, mobesede

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü…

41 saniye önce

Çanakkale’de kısıtlamada kordon boyu, martılara kaldı

Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kordon boyu, martılara kaldı.…

54 saniye önce

Kırklareli’ndeki yaban domuzu ölümleri araştırılıyor

KIRKLARELİ,(DHA)-KIRKLARELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban domuzlarının avlak alanlarda ölü bulunması ile…

11 dakika önce

Devegeçidi Köprüsü, hizmete açıldı

Mehmet Mücahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’nca yapımı tamamlan, Diyarbakır'ın kuzeye açılan…

11 dakika önce

KKTC’deki aile faciasında ölen Çobanoğlu ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA (DHA)-  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ile…

20 dakika önce