Polislerden, tedavi gören 64 çocuğa moral ziyareti

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Bölümü’nde tedavileri devam eden 64 çocuğa moral vermek amacıyla oyuncak hediye etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın emir ve talimatları doğrultusunda pandemi süreci nedeniyle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Bölümü’nde tedavileri devam eden 64 çocuğu ziyaret etti. Tedavi gören çocuklara destek olmak, moral vermek amacıyla “Mutluluk Paketi” uygulaması hayata geçirilirken, paket içerisinde polis maskot bebeği, emniyet kemeri aparatı ve polis maskot anahtarlık İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Bölümü’nde yatarak tedavi gören çocuklara hediye edildi.

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