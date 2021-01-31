Polislerden Serebral Palsi hastası çocuğa süpriz doğum günü ziyareti

Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, Serebral Palsi hastası Mehmet Akif Şana’nın (5) doğum gününe katılarak polis kepi hediye eden ekipler, küçük çocukla keyifli vakit geçirdi. Şana’nın kelepçeyi merak etmesi üzerine polis ekipleri, isteğini geri çevirmedi. Ekipler, küçük çocuğa kelepçeyi göstererek ancak büyüyüp polis olduğunda kullanabileceğini söyledi.

Merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Kaynak Sokak’ta oturan Resul ile Esra Şana’nın serebral palsi hastası çocukları Mehmet Akif Şana (5), sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen doğum gününü, polis ekipleriyle birlikte kutlamak istedi. Resul Şana, oğlunun isteği üzerine ‘155 Polis İhbar Hattı’nı arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine bölgeden sorumlu olan Yıldırım Beyazıt Polis Merkez Amirliği’ne konu aktarıldı. Yıldırım Beyazıt Polis Merkez Amirliği’nde görevli bir ekip, Mehmet Akif Şana için doğum günü pastası alarak aileye sürpriz bir ziyaret yaptı. Ekipler, doğum günü pastasını üfleyen Mehmet Akif’e bir de polis kepi hediye etti. Polislere kelepçeyi merak ettiğini söyleyen Mehmet Akif’in bu isteğini de kırmayarak, kelepçeyi gösterdiler. Küçük çocuğa kelepçesi ancak büyüyüp polis olduğunda kullanabileceğini hatırlattılar.

‘BEN DE POLİS OLACAĞIM’

Polisleri çok seven ve doğum gününü polislerle birlikte kutlamak isteyen küçük çocuğun ricasının yerine getirilmesinden dolayı Şana ailesi mutlu olduğunu ifade etti. Polislerin ziyaretinden duygulanan baba Resul Şana, “Duygularımızı anlatamayız. Çok sevindik ve bu mutluluk ancak yaşanır. İlk defa böyle bir şey yaptık. İki çocuğumuz var. Birisi özel gereksinimli birey gördüğünüz gibi. Onun isteğini yerine getirerek mutlu olmasını istemiştik. Polislerin gelmesini çok istiyordu. Davet ettiğimizi söyledik ancak inanmamıştı. Polisler geldiği sırada kendi oyuncak silahıyla oynuyordu. Karşısında görünce mutluluğunu tarif edemem” diye konuştu. Kendisinin de büyüyünce polis olacağını söyleyen Mehmet Akif Şana, “Hırsızları yakalayacağım. Onları hapse kilitleyeceğim. Kelepçeyi merak ediyordum. Kelepçeyi de gördüm” dedi.

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