Polisler, üşüyen yavru köpeği ekip aracında ısıttı

Her hafta konuğumun biyografisini ve şiirini paylaşırken, kısaca bir konuya da değiniyorum, bunu zaman zaman da konuğuma soruyorum. Şair Aydemir karlı ile konuşurken, “hasret” olabilir dedi. Güncel bir o kadar da yakıcı bir konu herkesin yüreğinde bir hasret acısı vardır. Baba, anne, sevgili, evlat, torun ve vatan hasreti diyebiliriz. Hasret üzerine o kadar çok şiir türkü vardır ki, hangisini burada örnek versek bir diğeri eksik kalır. Bir şair, bir şiir ve bir kitap ile örneklemek isterim. Ahmed Arif, HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM ve aynı isimli kitabı.