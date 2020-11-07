“Polisiz” deyip 350 bin liralık altın çalan dolandırıcılar 90 dakikada yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL’da telefonla aradıkları yaşlı karı kocaya kendilerini polis olarak tanıtarak “Fetö terör örgütü hesaplarına girmiş.” diye kandırıp 350 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kapılarına gelerek alan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olaydan 90 dakika sonra Fatih’te bir kuyumcuda altınları bozdurmaya çalışırken gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin altın bozdukları sırada polis ekipleri tarafından yakalanma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Eyüpsultan’da 5 Kasım’da bir şirketten emekli oldukları öğrenilen 60 yaşındaki H.N. ile eşi 57 yaşındaki C.N.’yi telefonla arayan ve kendilerini polis tanıtan şüpheliler “Fetö terör örgütü hesaplarınıza girmiş. Bu örgütün içinde sizin de adınız geçiyor. Adınızı temize çıkarmamız için evde bulunan altınları bize vermeniz gerekiyor. Biz onları kontrol edip size geri vereceğiz.” dediler. Karşısındakinin gerçek polis olduğuna inanan şüpheliler, kapılarına kadar gelen şüpheliye evde bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bir poşete koyarak teslim etti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN İZİNİ 90 DAKİKA SONRA BULDU

Ancak aradan bir saat geçtikten sonra şüphelenen yaşlı çift, oğullarını arayarak durumu anlattı. Oğullarının polisi araması ve durumu anlatması üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis çiftin verdiği eşkal bilgileri ve yaptıkları teknik takip sonucu şüphelilerin izini 90 dakika sonra Fatih’te buldu. Bir kuyumcuda çaldıkları altınları bozdurmaya çalışan şüpheliler Cihan Y.(33) ve Fatih T. (38) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin üzerinden yaşlı çiftten çalınan altınların yaklaşık 250 bin liralık bölümü ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis halen kayıp olan 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bulmak için operasyonları sürdürüyor. Öte yandan şüphelilerin Fatih’te kuyumcuda altın bozdurdukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin altınları bozdurmaya çalıştıkları bu sırada içeriye giren sivil polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları anlar yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

