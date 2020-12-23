Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun (2)

POLİSLERE BAŞARI BELGESİ

Çorum’da, rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından taburcu edilen Müzeyyen Kahramantekin’i (85) sırtında taşıyarak, asansörü arızalı binanın 5’inci katındaki evine çıkaran polis memuru Hasan Başpınar (30) ile ekip arkadaşları, Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

‘ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİK’

Valisi Mustafa Çiftçi, makamında ağırladığı polis ekiplerine teşekkür ederek, “Arkadaşlarımızı ödüllendirmek için valiliğimize davet ettik. Hastaneden evine gitmek isteyen yaşlı bir teyzemizi ekip arkadaşlarımız evine götürmüş ve binanın asansörü çalışmadığı için polisimiz teyzemizi sırtında 5’inci kata çıkarmıştır. Vazifesini en iyi şekilde yapan memurlarımızı biz de ödüllendirmek istedik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise “Bahçelievler Emniyet Amirliği’nde görevli polislerimiz kimsesiz ve çaresiz insanlarımızın yardımına her zaman koşmuşlardır. Burda da yine yaşlı bir teyzemizin yardımına koşmuşlar ve evine götürmüşler. Binanın asansörü çalışmadığı için sırtlarında çıkarmışlardır. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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