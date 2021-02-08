Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) – KOCAELİ’nin Derince ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uyamayarak kaçan Selçuk E. (28) bahçe duvarından atlarken ayağı karıldı. Hastaneye götürülen Selçuk E., tamamlanan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olay 22.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Karakaş sokak üzerinde meydana geldi. Evinin önüne gelen polis ekiplerini gören Selçuk E., henüz bilinmeyen nedenle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında evin bahçe duvarından atlamak isteyen Selçuk E.’nin ayağı kırıldı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Selçuk E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan Selçuk E., polis merkezine götürüldü.

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