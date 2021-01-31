Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1’i uyarı ateşinde ağır yaralandı

Haber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İstanbul,(DHA) ESENYURT’ta içinde 5 kişinin olduğu otomobilin sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı. TEM Otoyolu’nda yaşanan kovalamaca Çatalca’ya kadar sürdü. Polisin uyarı ateşinde araç içindeki şüphelilerden biri ağır yaralandı. Ağır yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli de yakalandı.

Olay 12.30 sıralarında, Esenyurt’ta yaşandı. İçinde 5 kişinin olduğu şüpheli araca polis ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kişiler otomobil ile kaçmaya başladı. TEM’de yaşanan kovalamaca Çatalca’da sona erdi. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sırasında bir polis memurunun uyarı ateş açması sonucu otomobil durdu. Araçta bulunan 4 kişi yaya olarak kaçarken, 1 şüphelinin ağır yaralı olduğu görüldü. Yaya olarak kaçan 4 kişi ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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