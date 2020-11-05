Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilde bonzai ele geçirildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan Mustafa K., otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Gözaltına alınan Mustafa K.’nın otomobilinde bonzai ele geçirildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Halef Hoca Caddesi’nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, Mustafa K. yönetimindeki 38 ZN 110 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, otomobil sürücüsü Mustafa K. polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Bunun üzerine yunus ekipleri Mustafa K.’yı yakalamak için takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sırasında Mustafa K., otomobiliyle Halef Hoca Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Ekipler, kaza yapan Mustafa K.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Mustafa K’nın otomobilinde yapılan aramada, bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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