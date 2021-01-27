Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilde 31 kilo uyuşturucu çıktı 

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 31 kilo 100 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda, 4 kişinin İstanbul’dan getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu Ankara’da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobili durdurmak için Kahramankazan ilçesindeki gişelerde uygulama noktası kurdu. Ekipler, belirlenen otomobili uygulama noktasında durdurmaya çalıştı, ancak sürücü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu. Araç içinde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 31 kilo 100 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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