Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

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Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çankaya ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında Akay Alt Geçidinde başka bir otomobile çarptıktan sonra savrularak duvara çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30’da Ankara Çankaya ilçesinde bulunan Akay Alt Geçidinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Enes Ünal idaresindeki 06 BLE 531 plakalı otomobil, Dikmen Caddesi’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil, Akay Alt Geçidi Atatürk Bulvarı istikametinde önce Zeynel B.’nin idaresindeki 06 BAU 894 plakalı otomobile, ardından savrularak alt geçidin duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 06 BAU 894 plakalı otomobilin sürücüsü Zeynel B., 06 BLE 531 plakalı otomobilin sürücüsü Enes Ünal ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırılırdı.

Akay Alt Geçidi Atatürk Bulvarı istikameti bir süre trafiğe kapatılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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