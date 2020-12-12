Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisinden, gazetecilere: Peki suçsuz olursam ne olacak?

Semih ŞAHİN- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan minibüsteki 5 hırsızlık şüphelisi, 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Neyi çekiyorsun? Peki suçsuz olursam ne olacak? O zaman da karşıma çıkacak mısın?” dedi. Gözaltına alınan şüphelilere kısıtlamayı ihlal etmek suçundan toplam 15 bin 925 TL para cezası kesilirken, ‘Polisin dur ihtarına uymamak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle içerisindeki elektrik trafosunda kalabalık grubu gören mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis araçlarını gören C.K. (20), S.A. (33), B.A. (40), D.A. (34) ve B.K. (21), 16 ABE 251 plakalı minibüse binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleriyle şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Şüpheliler, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde yakalandı. Minibüste bulunan 5 şüpheli, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

‘NEYİ ÇEKİYORSUN? PEKİ SUÇSUZ OLURSAM NE OLACAK?’

Şüphelilerin, emniyette yapılan sorgusunda hırsızlık ve gasptan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede minibüsün de çalıntı olduğu belirlendi. Minibüsün içinde yapılan aramada maket bıçağı, balta ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Neyi çekiyorsun? Peki suçsuz olursam ne olacak? O zaman da karşıma çıkacak mısın?” dedi. Gözaltına alınan şüphelilere, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek’ suçundan 3 bin 185’er TL’den 15 bin 925 TL para cezası kesilirken, ‘Polisin dur ihtarına uymamak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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