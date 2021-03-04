Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan kardeşler, kovalamaca sonunda yakalandı. ‘Kasten yaralama’ suçundan arandıkları ortaya çıkan kardeşlerim, polisten kaçarken yola silah ve uyuşturucu attıkları belirlendi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi İstasyon Caddesi’nde seyir halinde olan O.K. ve O.K. adlı kardeşlerin bulunduğu 06 BZE 050 plakalı otomobile polis ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak otomobil yoluna devam etti. Yaşanan kovalamaca sonunda şüphelilerin aracı, İstasyon Caddesi’nde yolu kesilerek durduruldu. ‘Kasten yaralama’ suçundan arandıkları belirlenen şüphelilere, polise direnmeleri üzerine kelepçe takıldı.

Şüpheli kardeşlerin kaçarken otomobilden yola, silah ve uyuşturucu madde attıkları belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kardeşler, sağlık kontrollerinin ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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