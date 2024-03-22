Bursa, İnegöl-Alanyurt Yolu’nda meydana olayda, devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 16 UV 687 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobilin hızını artırıp, yoluna devam etti. Polis ekibi aracı takip ederken, telsizle güzergah bilgisi verip, yardım çağrısında bulundu. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

POLİS BARİKATINI GÖRÜNCE OTOMOBİLİ TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü, bu sırada otomobilde bulunan 2 arkadaşını yol kenarında indirerek, kaçışını sürdürdü. Esenler Caddesi’nde ilçe merkezi istikametine seyreden sürücünün kaçış güzergahında barikat kuran polis ekipleri yolu kapattı. 10 kilometrelik takibin ardından polisin yom üzerinde barikat kurduğunu görünce araçtan inen M.M., yaya olarak kaçışını sürdürürken yakalandı.

BABASINDAN İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKMIŞ

Ehliyetsiz olduğu belirlenen M.M.’nin ilk ifadesinde babasına ait otomobili habersiz alıp 2 arkadaşıyla şehir turu atmak istediği ve polis ekiplerini karşısında gördüğünde panik yaparak kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. M.M.’ye Kabahatler Kanunu gereğince 12 bin 977 TL cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.