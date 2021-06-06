Polisin dövdüğü kadına emniyet müdüründen çiçek

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT’ta polis tarafından dövülen kadın, yaşanan süreçte Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü’nün kendisine çiçek yollayıp telefonla arayarak destek verdiğini söyledi.

Esenyurt’ta 20 Aralık 2020’de bir site içinde dolaşan kadının, polis tarafından darp edilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yaşananlarını anlatan Gökçe Yaşar (32), “Yaşadığım site içerisinde, arkadaşımın evinden çıktım kendi evime giderken benim arkamdan polis girdi siteye ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu, kaba bir üslupla. Evime gittiğimi söyledim. Daha sonra araçtan indi ve benden kimlik sordu. Tabii bu arada bana küfürler ediyor. Kimliğimin yanımda olmadığımı ve üzerimde şort olduğunu, eve gidersek kimliğimi alabileceğimi ve şortumu değiştirip karakola gidebileceğimizi söyledim. Bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Benim göğüs kafesime oturup beni etkisiz hale getirdi. Dakikalarca beni darp etti. Zaten belli bir süre sonra bilincim kapandı benim. Daha sonra beni ters kelepçe yaparak ekip otosuna bindirdi. Ekip otosunda da beni gidene kadar darp etti” ifadelerini kullandı.

“DOKTOR AZ BİLE BENZETMİŞSİNİZ DEDİ”

Yaşar, “Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürdüler beni. Orada beni hiç muayene bile etmeden darp raporu da vermediler. Sadece burnumda çizik olduğu söylendi. Oradaki doktor ‘Ne oldu bunu az benzetmişsin’ diyerek benim üzerime yürüdü. Daha sonra beni tekrar karakola götürdüler, sabah 7’de karakoldan çıktım ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gitti ve oradan darp raporu aldım. Bunlar iki kişilerdi. Görüntülerde de var zaten, üç tane de güvenlik tepemde sadece bekliyorlar. Polis güvenliğin üstü olduğu için güvenlikler bir tepkide bulunamıyor. Şu an bekliyorum ve onun ceza almasını istiyorum” şeklinde konuştu.

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‘ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ EVİME ÇİÇEK YOLLADI’

Olaydan sonra kendisi ile yakından ilgilenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı’na teşekkür eden Yaşar, “Bu süreçte Recep Tepebaşı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü, bana destekleri için çok teşekkür ederim. Evime çiçek gönderdiler, aradılar, sordular. Bütün polislere karşı bir tepki değil aslında ama gerçekten böyle işini iyi yapmayan, kötüye kullanan polisler yüzünden de tabii ki iyileri karalamak istemem ama gerçekten böyle polislerin çalışmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

EMNİYETİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün konu ile ilgili yaptığı açıklamayı kabul etmediğini söyleyen Yaşar; “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamayı okudum. Kesinlikle o açıklamayı kabul etmiyorum. Alkol oranı, promil çok düşük zaten. Ayrıca benim elimde çanta yoktu, ben hiçbir şekilde ona vurmadım. Ayrıca sitede dümdüz yürüyorum, bağırmadım, çağırmadım. Ben o suçlamaları kabul etmiyorum” ifadesini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, ” 20.12.2020 tarihinde saat 00:45 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır. Her iki tarafın alınan doktor raporlarında “Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir” yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir” denilmişti.