Polisi uygulamasını görünce otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) – SAKARYA’nın Karasu ilçesinde polis uygulamasından kaçmak isteyen sürücü aracını köprünün yanına çekti. Polis, araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle ceza yazdı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Polis uygulama noktasını fark eden sürücü, 34 VT 5830 plakalı otomobil ile Küçükboğaz Deresi köprüsünün yanındaki yeşil alana girdi. Araçtan inen 3 kişi kaçmak istedi. Durumu fark eden polis ekipleri, sürücü ve yanındaki 2 kişiyi yakaladı. 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150’şer TL ceza yazıldı.

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