Polisi görünce kaçtı, otomobilin altına uyuşturucu saklarken yakalandı

Serhat ÖZDEMİR- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da bir kişi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevi yapan polisleri görünce kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis, yaşanan kovalamacanın sonunda şüpheliyi bir otomobilin altına uyuşturucu saklamaya çalışırken yakaladı.

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan 257’nci sokakta meydana geldi. Bağlar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevi gerçekleştirdi. Bu sırada polisi gören ismi öğrenilemeyen bir kişi kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaşanan kovalamacanın sonunda şüphelinin bir otomobilin altına uyuşturucu attığını fark etti. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, polis ekipleri şüphelinin otomobilin altına attığı uyuşturucuya el koydu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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