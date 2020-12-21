Polisi gören çocuklardan kimisi evine kaçtı, kimisi otomobil arkasına saklandı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bir sitede çocuklar, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen oynamak için dışarı çıkınca polis tarafından uyarılmak istendi. Henüz polis hiçbir şey söylemeden çocukların, evlerine kaçmaya çalışmaları görüntülere yansıdı. Bir başka mahallede ise polisi gören çocuklar, otomobillerin yanına saklandılar.

Koronavirüs kısıtlaması nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında kameralara, çocuklar ile polisler arasında yaşanan ve izleyenleri ‘tebessüm ettiren’ anlar yansıdı. Tüm Türkiye’de uygulanan 56 saatlik kısıtlamaya genel olarak Antalyalılar uyarken çocukların yaşadıkları site bahçesinde oyun oynamaları dikkat çekti. Kepez ilçesinin Güneş Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar, polis aracının geldiğini görünce evlerine kaçtı. O anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntüyü çeken kişi, “Ooo, nasıl kaçıyorlar” diyerek kahkahayla güldü. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi’nde polisin sokak devriyesinde gören 2 çocuk yakalanmamak için bir otomobilin yan tarafına saklandı.

FOTOĞRAFLI