Polisi 40 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’da babasından izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü Onur K., yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacada, park halindeki 3 araca çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü, “Ehliyetim yok, o yüzden kaçtım. 2 bira içtim, başka bir şey yok yani” diyerek kendisini savundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Çarşamba ilçesinde babasından izinsiz aldığı 34 DIK 559 plakalı araçla gezintiye çıkan Onur K., Samsun-Ordu karayolunda trafik ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, bölgeye takviye istedi. Filmleri aratmayan kovalamacada sürücü Onur K., Belediyeevleri Kavşağı’ndan Melikşah Sokak’a girdi. Bu esnada Onur K., sokakta park halinde bulunan 3 araca çarpıp, durdu. Yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacada, park halindeki 3 araca çarpan sürücü, yakalanarak, gözaltına alındı.

‘İKİ BİRA İÇTİM, BAŞKA BİR ŞEY YOK YANİ’

Araçtan indirilen Onur K.’nın, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen ambulansa bindirilen alkollü sürücü Onur K., kendisini seyreden vatandaşlara, “Ehliyetim yok o yüzden kaçtım kardeşlerim, bir şey yok yani. 2 bira içtim ehliyetim yok, başka bir şey yok yani. Zaten çıkar karakolda” dedi.

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