Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli ‘suç makinesi’ çıktı (3) / Ek Fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli ‘suç makinesi’ çıktı...
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