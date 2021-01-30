Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli ‘suç makinesi’ çıktı (2)

EVDEKİ 4 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine ateş ederek kaçmasının ardından, Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan ve polise verdiği sahte kimliğin ardından gerçek kimliğinin Ahmet Buğra A. olduğu tespit edilen şüphelinin, Gemlik’te saklandığı evdeki 4 şüpheli de gözaltına alındı. Evin içerisinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evin içerisindeki 4 şüpheli M.C., A.B., H.Ö. ve F.Y., hakkında silah kanununa muhalefet ve uyuşturucu kullanımından işlem yapıldı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından 4 şüpheli Gemlik Adliyesi’ne getirildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, Ahmet Buğra A.’nın polise ateş etme olayından haberlerinin bulunmadığını söyledi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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